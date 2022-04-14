Stellantis, araçlarında Qualcomm çiplerini kullanacak

Stellantis, Qualcomm'un yeni nesil bağlantılı araç teknolojisini araç serisinde kullanmak için çok yıllı bir anlaşma imzaladığı duyurdu.

Son zamanlarda otomotiv sektöründe yaşanan çip tedarik sorunları, aylar geçmesine rağmen çözülebilmiş değil.

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde, otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler var.

Bu nedenle otomobil üreticileri, şimdiden dünyanın önde gelen çip şirketleriyle çeşitli anlaşmalar imzalıyor.

Stellantis, Qualcomm'un çiplerini kullanacak

Reuters'ta yer alan habere göre Stellantis, Qualcomm'un yeni nesil bağlantılı araç teknolojisini araç serisinde kullanmak için çok yıllı bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Anlaşmanın değerini açıklamayan şirketler; aralarında Peugeot, Fiat ve Jeep'in de bulunduğu 14 Stellantis markasının Qualcomm'un araç kokpitini ve 5G telematik teknolojisini 2024'ten itibaren kullanacaklarını duyurdu.

Qualcomm'un otomotiv genel müdürü Nakul Dugal, Reuters'e verdiği demeçte, daha fazla otomobil üreticisinin aracı olarak hareket etmek için diğer tedarikçilerine güvenmek yerine doğrudan çip üreticileriyle çalıştığını söyledi.

Dugal, "Birkaç yıl geriye giderseniz, otomobil üreticilerinin böyle bir karar vermesi oldukça nadirdi. Bu artık çok daha yaygın hale geliyor." dedi.

Qualcomm, Snapdragon Ride adlı sürücü yardımı ve sürücüsüz sürüş sistemini 2020'de piyasaya sürdüğünden bu yana, toplamda 13 milyar dolarlık anlaşmalara imza attı.

ABD merkezli çip üreticisi, daha önce de BMW, Volvo, Honda ve Renault gibi otomobil üreticileriyle anlaşma imzalamıştı.