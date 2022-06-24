Stellantis, çip krizi nedeniyle Fransa'da üretimi durduruyor

Groupe PSA ile FIAT Chrysler Automobiles'ın güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıkan Stellantis, çip krizi nedeniyle Fransa'daki Rennes tesisinde üretimi durdurma kararı aldı.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Küresel çip krizinden etkilenen markalar arasında yer alan Stellantis, çip krizi nedeniyle şimdiye kadar birkaç kez üretimi durdurma kararı aldı.

Fransa'daki üretim duruyor

Stellantis sözcüsü, Fransız basınında çıkan haberleri doğrulayarak, çip krizi nedeniyle 3 Temmuz'da Rennes-La Janais Citroen tesisinde üretimin duracağını açıkladı.

Öte yandan Stellantis, doğu Fransa'daki Sochaux Peugeot fabrikasındaki bir diğer üretim durdurma kararını ise uzattı.