Stellantis duyurdu! 700 km menzilli elektrikli araçlar yolda Stellantis, 700 kilometre menzil, enerji verimliliği, entegre güç ve şarj gücü gibi ileri teknolojilere sahip küresel bir BEV platformu olan STLA Medium'u tanıttı.

ensonhaber.com

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis adı altında faaliyet göstermeye başlamıştı.

Stellantis, 700 kilometre menzil, enerji verimliliği, entegre güç ve şarj gücü gibi ileri teknolojilere sahip küresel bir BEV platformu olan STLA Medium'u görücüye çıkardı.

Verilen bilgiye göre, dünya genelinde satılacak STLA Medium platformuna sahip araçların güç aralığı 160 ile 285 kW arasında olacak. Gövde tipleri ise binek otomobil, crossover ve SUV tipi araçları içerecek.

Platrformun, Avrupa’dan başlayarak, elektrikliye geçiş hedefini desteklemek için birkaç ayrı fabrikada kullanılacağı da verilen bilgiler arasında.

Yılda 2 milyon araç üretilecek

Stellantis'in, Avrupa’dan başlamak üzere dünya genelindeki farklı fabrikalarda STLA Medium platformunda yılda 2 milyona kadar araç üretmeyi hedeflediği belirtildi.

Stellantis CEO’su Carlos Tavares, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

Bu, 2025 yılına kadar elektrikliye geçiş ve yazılıma 30 milyar euro yatırım yaparak desteklediğimiz, temiz, güvenli ve ulaşılabilir ulaşım çözümü için 2 yılı aşkın bir süredir uyguladığımız yenilikçi yaklaşımın ürünü.

Menzil 700 km'ye çıkıyor

STLA Medium platformu, “Performans Paketi”yle 700 km’nin üzerinde menzil değeri sunarken, “Standart Paket” WLTP normuna göre 500 km’nin üzerinde menzil vadediyor.

Platform, uygulamaya bağlı olarak 100 km’de 14 kWsa tüketim değeri sunarken, dakikada 2.4 kWsa hız ile bataryayı yüzde 20’den yüzde 80’e 27 dakikada şarj etmenin de mümkün olduğu kaydedildi.