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    Stellantis ve Samsung, 2.5 milyar dolarlık batarya fabrikası kuracak

    Stellantis ve Samsung, ABD'nin Indiana eyaletinde 2.5 milyar dolar yatırımla yeni bir batarya fabrikası kuracaklarını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 09:52
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    Stellantis ve Samsung, 2.5 milyar dolarlık batarya fabrikası kuracak

    Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020 Aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021'in başlarında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

    Stellantis, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler ile mobilite çalışmalarına yoğunlaştığı birinci yılını geride bırakırken, yatırımlarına devam ediyor.

    Samsung ile batarya fabrikası açacak

    Fiat, Jeep, Dodge ve Chrysler gibi 16 markayı bünyesinde barındıran Stellantis ile Samsung SDI, ABD'nin Indiana eyaletindeki Kokomo şehrinde yeni bir batarya fabrikası kuracak.

    Toplam 2.5 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek lityum iyon batarya fabrikasının yapımına bu yılın sonlarına doğru başlanması planlanıyor.

    stellantis

    2025'te üretim başlayacak

    Eğer işler planlandığı gibi giderse, 2025'in ilk çeyreğinde fabrika üretime geçilecek. Stellantis, söz konusu fabrikada üretilecek lityum iyon batarya modüllerinin şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tamamen elektrikli araçlar olmak üzere pek çok modelde kullanılacağını belirtti.

    Samsung SDI, söz konusu fabrikada batarya hücreleri ve modülleri üretmek için PRiMX adını verdiği teknolojiyi kullanacak.

    Şirket, yeni batarya markası PRiMX'i geçtiğimiz yıl duyurmuş ve bu bataryaların yüksek performans, güvenilirlik ve dayanıklılık sunacağını belirtmişti.


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