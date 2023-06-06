Street Fighter 6 rekor kırdı! İlk haftada 1 milyon oyuncuya ulaştı Street Fighter, resmi Twitter hesabından Street Fighter 6'nın açılış yaptığı hafta 1 milyondan fazla oyuncuya ulaştığını duyurdu.

ensonhaber.com

Capcom, 35. yılını kutlayan ikonik dövüş oyunu serisinin bir sonraki büyük oyunu olan Street Fighter 6'yı bu yılın başlarında duyurmuştu.

Merakla beklenen Street Fighter 6, 2 Haziran'da PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve PC için çıkış yaptı.

Street Fighter 6'dan rekor

Efsane dövüş oyunu serisi Street Fighter'ın altıncı oyunu, rekorlarla geldi. Street Fighter, resmi Twitter hesabından Street Fighter 6'nın açılış yaptığı hafta 1 milyondan fazla oyuncuya ulaştığını duyurdu.

Street Fighter 6'nın piyasaya sürülmesiyle beraber seri toplamda 50 milyondan fazla kopya sattı.

Ayrıca PC'de güçlü bir başlangıç yapan Street Fighter 6, aynı anda oyuncu sayısına göre Steam'in tüm zamanların en çok oynanan dövüş oyunu oldu ve Mortal Kombat 11, Tekken 7 ve önceki Street Fighter 5'i geride bıraktı.

2 Haziran'da çıkış yapan Street Fighter 6 PlayStation, Xbox ve Bilgisayar için 849 TL'den satışa sunuldu.