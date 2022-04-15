Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
592.331
-1.63%
BTXN Coin
31.14
2.56%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Subaru, motor sensörü arızası nedeniyle sevkiyatları durdurdu

    Subaru, motor sensörü arızası nedeniyle üç ana otomobil modelinden bazılarının sevkiyatını durdurma kararı aldı.
    • 15.04.2022 - 14:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Subaru, motor sensörü arızası nedeniyle sevkiyatları durdurdu

    Japon otomobil üreticisi Subaru, motor sensörü arızası nedeniyle üç ana otomobil modelinden bazılarının sevkiyatını askıya aldığını ve ayrıca modellerin üretimini geçici olarak durdurmayı planladığını açıkladı.

    Şirketten bir sözcü, otomobil üreticisinin Forester, Outback ve Levorg modellerinde kullanılan CB18 motorundaki sensörle ilgili sorunu keşfettiğini belirterek, daha fazla ayrıntı vermeden bu motora sahip modellerin üretiminin zamanı geldiğinde durdurulacağını da sözlerine ekledi.

    Karar şimdilik Japonya için geçerli

    Reuters'ta yer alan habere göre Subaru, Japonya'da Ekim 2020'den bu yana yaklaşık 54 bin motorlu otomobil satıldığını ve geri çağırmanın yalnızca bu pazar için geçerli olduğunu söyledi, ancak kaç otomobilin bundan etkilendiğini açıklamadı.

    Şirket sözcüsü, Subaru'nun arabaları geri çağırıp çağırmamaya karar vermediğini ve sevkiyatın yeniden başlamasının muhtemelen 2 ay süreceğini belirtti.

    Şirketten yapılan açıklamada, sensördeki arızanın motorun çalışmamasına ve gösterge panelinde bir uyarı işaretinin yanıp sönmesine neden olduğu bilgisi paylaşıldı.

    subaru forester


    İlginizi Çekebilir

    14 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    14 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandı
    Eğitim

    2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandı

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor
    Tesla

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor

    Görüş Bildir