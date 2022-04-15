Subaru, motor sensörü arızası nedeniyle sevkiyatları durdurdu

Subaru, motor sensörü arızası nedeniyle üç ana otomobil modelinden bazılarının sevkiyatını durdurma kararı aldı.

Japon otomobil üreticisi Subaru, motor sensörü arızası nedeniyle üç ana otomobil modelinden bazılarının sevkiyatını askıya aldığını ve ayrıca modellerin üretimini geçici olarak durdurmayı planladığını açıkladı.

Şirketten bir sözcü, otomobil üreticisinin Forester, Outback ve Levorg modellerinde kullanılan CB18 motorundaki sensörle ilgili sorunu keşfettiğini belirterek, daha fazla ayrıntı vermeden bu motora sahip modellerin üretiminin zamanı geldiğinde durdurulacağını da sözlerine ekledi.

Karar şimdilik Japonya için geçerli

Reuters'ta yer alan habere göre Subaru, Japonya'da Ekim 2020'den bu yana yaklaşık 54 bin motorlu otomobil satıldığını ve geri çağırmanın yalnızca bu pazar için geçerli olduğunu söyledi, ancak kaç otomobilin bundan etkilendiğini açıklamadı.

Şirket sözcüsü, Subaru'nun arabaları geri çağırıp çağırmamaya karar vermediğini ve sevkiyatın yeniden başlamasının muhtemelen 2 ay süreceğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, sensördeki arızanın motorun çalışmamasına ve gösterge panelinde bir uyarı işaretinin yanıp sönmesine neden olduğu bilgisi paylaşıldı.