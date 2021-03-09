Şubat 2021'de en çok indirilen PlayStation oyunları

Şubat 2021'de en çok indirilen PlayStation oyunları

PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin Şubat 2021'de en çok indirdikleri oyunlar belli oldu.

Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklenmişti. Bu nedenle son aylarda PlayStation mağazası oldukça hareketli günler yaşıyor.

Şubat ayının sona ermesi ile birlikte, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdikleri oyunlar belli oldu. FIFA 21'in başı çektiği listeye gelin daha yakından bakalım.

ŞUBATTA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS5

FIFA 21

Assassin’s Creed Valhalla

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Call of Duty: Black Ops Cold War

Rainbow Six Siege

Mortal Kombat 11

Hitman 3

Demon’s Souls

Borderlands 3

Madden NFL 21

ŞUBATTA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS4

FIFA 21

GTA 5

Minecraft

Call of Duty: Black Ops Cold War

The Witcher 3: Wild Hunt

Tekken 7

Red Dead Redemption 2

Little Nightmares 2

Ark: Survival Evolved

Rainbow Six Siege

Listelere baktığımızda, PlayStation sahiplerinin en fazla FIFA 21 oynadığı göze çarpıyor. Yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncunun oynadığı GTA 5'in, PS4'te en çok indirilen ikinci oyun olması da oldukça şaşırtıcı.

Ayrıca, yeni nesil konsollar için özel GTA 5 sürümünün yayınlanacak olması, oyunu birkaç yıl daha üst sıralarda görmemize neden olabilir.