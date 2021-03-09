- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- Şubat 2021'de en çok indirilen PlayStation oyunları
Şubat 2021'de en çok indirilen PlayStation oyunları
- Haber Merkezi
- 09.03.2021 - 15:27
- Güncelleme : 09.03.2021 - 15:54
Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklenmişti. Bu nedenle son aylarda PlayStation mağazası oldukça hareketli günler yaşıyor.
Şubat ayının sona ermesi ile birlikte, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdikleri oyunlar belli oldu. FIFA 21'in başı çektiği listeye gelin daha yakından bakalım.
ŞUBATTA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS5
- FIFA 21
- Assassin’s Creed Valhalla
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Rainbow Six Siege
- Mortal Kombat 11
- Hitman 3
- Demon’s Souls
- Borderlands 3
- Madden NFL 21
ŞUBATTA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS4
- FIFA 21
- GTA 5
- Minecraft
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Tekken 7
- Red Dead Redemption 2
- Little Nightmares 2
- Ark: Survival Evolved
- Rainbow Six Siege
Listelere baktığımızda, PlayStation sahiplerinin en fazla FIFA 21 oynadığı göze çarpıyor. Yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncunun oynadığı GTA 5'in, PS4'te en çok indirilen ikinci oyun olması da oldukça şaşırtıcı.
Ayrıca, yeni nesil konsollar için özel GTA 5 sürümünün yayınlanacak olması, oyunu birkaç yıl daha üst sıralarda görmemize neden olabilir.