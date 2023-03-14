Şubat ayının en güçlü Android telefonları belli oldu Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, şubat ayının en iyi Android telefonlarını açıkladı.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, Şubat 2023'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Lider: OnePlus 11

AnTuTu'nun Benchmark testine göre, şubat ayının en iyi Android telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan OnePlus 11 oldu. Telefon, 1 milyon 327 bin 151 puan alarak zirveye yerleşti.

Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan telefonda, 16GB RAM ve 512GB depolama alanı yer alıyor.

Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla Red Magic 8 Pro (1 milyon 297 bin 657) ve Redmi K60 Pro (1 milyon 293 bin 56) oldu.

AnTuTu tarafından paylaşılan listede, bir model hariç tüm modellerin Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 yonga setinden güç aldığını görüyoruz.

En iyi 10 Android telefon

AnTuTu'nun Şubat 2023 sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde:

OnePlus 11

Red Magic 8 Pro

Redmi K60 Pro

iQOO 11 Pro

Vivo X90 Pro+

iQOO 11

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Galaxy S23 Ultra

Vivo X90 Pro