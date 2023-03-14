Şubat ayının en güçlü Android telefonları belli oldu

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.
Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, Şubat 2023'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.
Lider: OnePlus 11
AnTuTu'nun Benchmark testine göre, şubat ayının en iyi Android telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan OnePlus 11 oldu. Telefon, 1 milyon 327 bin 151 puan alarak zirveye yerleşti.
Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan telefonda, 16GB RAM ve 512GB depolama alanı yer alıyor.
Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla Red Magic 8 Pro (1 milyon 297 bin 657) ve Redmi K60 Pro (1 milyon 293 bin 56) oldu.
AnTuTu tarafından paylaşılan listede, bir model hariç tüm modellerin Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 yonga setinden güç aldığını görüyoruz.
En iyi 10 Android telefon
AnTuTu'nun Şubat 2023 sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde:
OnePlus 11
Red Magic 8 Pro
Redmi K60 Pro
iQOO 11 Pro
Vivo X90 Pro+
iQOO 11
Xiaomi 13
Xiaomi 13 Pro
Galaxy S23 Ultra
Vivo X90 Pro