Suçlamalar bitmiyor! TikTok şimdi de fazla enerji harcadığı için gündemde Norveç merkezli mühimmat üreticisi Nammo, TikTok’a ait veri merkezinin bölgedeki enerjiyi fazla kullandığı için üretimlerinin yavaşladığını açıkladı.

ensonhaber.com

Son zamanlarda verileri Çin hükümetiyle paylaştığı iddiaları nedeniyle baskı altında olan TikTok için işler pek de iyi gitmiyor.

Bazı ülkeler tarafından yasaklanan TikTok, şimdi de fazla enerji kullandığı için eleştiriliyor.

Norveç merkezli mühimmat üreticisi Nammo, TikTok’a ait veri merkezinin bölgedeki enerjiyi fazla kullandığı için üretimlerinin yavaşladığını açıkladı.

Tüm yedek elektriği kullanıyor

Avrupa’nın en büyük mühimmat üreticilerinden biri olan Nammo, TikTok’un Norveç’in başkenti Oslo yakınlarındaki Raufoss kasabasında kurduğu veri depolama merkezinin bölgedeki tüm yedek elektriği kullandığını belirtiyor.

Norveç merkezli şirket, TikTok veri merkezinin taşınmasını ya da bölgeye ek bir elektrik santralı inşa edilmesini talep ediyor.

Nammo’nun CEO’su Morten Brandtzaeg’e göre, top mermilerine olan talep normalden 15 kat daha fazla ve Avrupa’nın mühimmat endüstrisinin Ukrayna’nın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni fabrikalara 2 milyar euro yatırım yapması gerekiyor.

Bazı tahminlere göre Ukrayna, günde 6 bin ila 7 bin top mermisi kullanıyor ve mühimmat sıkıntısı yaşıyor.

Brandtzaeg, Çinli bir şirketin, Avrupa’nın en büyük savunma şirketlerinden birinin büyümesini durdurmasının tesadüf olmadığını düşünüyor.