Süper bilgisayarlar, 100 bin yeni virüs keşfetti

Kanada'daki araştırmacılar, bir süper bilgisayarı kullanarak 100 bin yeni RNA virüsü keşfettiklerini duyurdu.

Birçok güçlü bilgisayarın birleşmesi ve birbirleriyle uyumlu halde çalışması şeklinde ortaya çıkan süper bilgisayarlar; çözülmesi çok uzun zaman alan matematiksel problemlerde, fizik bilimleriyle ilgili modellemelerde ve insan zekâsının yetmeyeceği karışık hesaplamalarda kullanılıyor.

Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir süper bilgisayarı kullanarak 100 bin yeni RNA virüsü keşfetti. Yeni keşif, bilinen RNA virüslerinin sayısını 10 katına çıkardı.

Dahası, bu 100 bin virüs içinde 9 yeni koronavirüs de yer alıyor. Tespit edilen virüsler arasında, karaciğer yetmezliğine sebep olan hepatit D virüsüyle akraba 300'den fazla virüs bulunuyor.

Bilim insanlarına göre; bu tür kapsamlı keşifler, insanların yanı sıra çiftlik hayvanları ve nesli tükenmekte olan türleri etkileyen virüslerin daha hızlı belirlenmesini sağlayabilir.

20 MİLYON GB VERİ ANALİZ EDİLDİ

Kullanılan süper bilgisayar, dünya genelinde 5,7 milyon biyolojik örnekten alınan 20 milyon gigabayt boyutundaki gen dizisi verilerini analiz etti ve bir RNA virüsünün varlığını gösteren belirli genleri saptadı.