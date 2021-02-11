Suriye'nin ilk astronotu Muhammed Faris, Milli Uzay Programı'nı değerlendirdi

Suriye'nin ilk, Arap dünyasının ikinci astronotu, aynı zamanda eski bir savaş pilotu olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Muhammed Faris, Milli Uzay Programı hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Ajansı Hedefleri’ Tanıtım Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 2018 yılında kurulan ve Türkiye’nin uzay alanındaki yol haritasını hazırlamak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Uzay Ajansı’nın 10 yıllık programını açıkladı.

Suriye'nin ilk, Arap dünyasının ikinci astronotu, aynı zamanda eski bir savaş pilotu olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Muhammed Faris, dış basında da geniş yankı bulan Türkiye Milli Uzay Programı hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Faris, "Ay'da ayağı olmayanın yeryüzünde ayağı yoktur. Uzay çağında yaşıyoruz. Bu nedenle programdan dolayı çok mutluyum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 10 maddenin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.





Faris, 22 Temmuz 1987'de uzaya çıktığını anımsatarak, uzayda 13 bilimsel deney yaptığını, bunların tıbbi, fiziki ve kimyasal deneylerle, dünyanın uzaydan görüntüsünü almak olduğunu söyledi.

Aslında savaş pilotu olduğunu aktaran Faris, "Araştırmalar gösterdi ki savaş pilotları, uzayın zor şartlarında daha hızlı ve daha güçlü uyum sağlıyor. Uzayda 8 gün kaldım. Moskova'da 2 yıl okuduğum için uzay dönüşünde Suriye halkına dersler vermeye başladım.

2012 yılında Suriye'den Türkiye'ye geldiğim zaman Türk öğrencilere de üniversitelerde, liselerde, bilim merkezlerinde ders verdim." diye konuştu.

"TÜRK BİLİM İNSANINA GÜVENİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında uzay programını anlattığını ve programın başarıyla gerçekleşmesini umduğunu dile getiren Faris, "Türkiye'nin uzay geleceği için Türk bilim insanına ve uzmanların çabalarına güveniyorum.

Bir astronot ve bir Türk vatandaşı olarak bana sunulanı elimden geldiği kadar imkanlarım dahilinde yapmaya hazırım." dedi.