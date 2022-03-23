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    Sürücüsüz kamyonlar, ABD'deki 500 bin kişiyi işsiz bırakacak

    Yeni bir araştırmaya göre sürücüsüz kamyonlar, gelecek yıllarda insan şoförlerin yüzde 90'ının yerini alabilir.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 12:51
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    Sürücüsüz kamyonlar, ABD'deki 500 bin kişiyi işsiz bırakacak

    Son yıllarda sürücüsüz araç teknolojilerine dev yatırımlar yapılıyor ve gelecekte sürücülerin tamamen devre dışı kalması bekleniyor.

    Sürücüsüz otomobillerin yanı sıra gelecekte sürücüsüz kamyonları da yollarda göreceğiz. Ancak bu durum, binlerce kişinin işini kaybetmesine neden olacak.

    Kendi kendine sürüş teknolojisindeki gelişmeleri inceleyen yeni bir araştırmaya göre sürücüsüz kamyonlar, gelecek yıllarda insan şoförlerin yüzde 90'ının yerini alacak.

    500 BİN KİŞİ İŞSİZ KALACAK

    Michigan Üniversitesi ve Carnegie Mello Üniversitesi'nin çalışmasında, sürücüsüz kamyonların gelecek yıllarda ABD'deki 500 bin kişiyi işsiz bırakacabileceği ortaya çıktı.

    Araştırmacılar, çalışma için görüşülen kamyon şoförlerinin çoğunun işlerinin büyük kısmında yerlerini bir robotun alabileceğinde hemfikir olduğunu söyledi.

    Sürücüsüz kamyonlar, ABD deki 500 bin kişiyi işsiz bırakacak #1


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