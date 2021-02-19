Suudi Arabistan, oyun dünyasının devlerine 3,3 milyar dolarlık yatırım yaptı

Suudi Arabistan, oyun dünyasının devlerine 3,3 milyar dolarlık yatırım yaptı

Suudi Arabistan, oyun dünyasının devleri Activision-Blizzard, EA ve Take-Two'ya 3,3 milyon dolarlık yatırım yapma kararı aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok bölgenin karantinada olması ve kısıtlanan sosyal faaliyetler, oyun sektörüne olan ilgiyi daha da artırdı.

Salgın döneminde evde kalan milyonlarca insan oyunlara büyük ilgi gösterdi. Küresel oyun gelirleri ise 2020'de yüzde 20 artışla 179.7 milyar dolara ulaştı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN OYUN DÜNYASINA DEV YATIRIM

Aljazeera'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın varlık fonu olan Suudi Kamu Yatırım Fonu'ndan EA, Activision ve Take-Two şirketlerine tam 3,3 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildi.

Yayınlanan dosyada, Suudi Arabistan'ın Activision-Blizzard'a 1,39 milyar dolar (15 milyon hisse), EA'ya 1 milyar dolar (7,42 milyon hisse), Take-Two'ya ise 825 milyon dolar (3,97 milyon hisse) yatırım yaptığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan yatırım fonu, şu anda Activision'ın toplam hissesinin yüzde 3,5'ine sahip.. Aynı zamanda Activision şirketinin en büyük beşinci yatırımcısı haline gelen ülke, EA'in yüzde 2,6'sını ve Take-Two'nun yüzde 3,5'ini elinde bulunduruyor.