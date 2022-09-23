Petrol
90.66
0.34%
Euro
18.0479
0.04%
Dolar
18.3423
0.13%
Altın
986.58
0.27%
Borsa
3295
1.53%
Bitcoin
358.233
3.91%
BTXN Coin
8.05
-1.46%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Suudi Arabistan, uzaya astronot gönderecek

    Suudi Arabistan, 2023 yılında bir kadın da dahil olmak üzere kendi astronotlarını uzaya göndermek için eğitim programı başlatacak.
    • 23.09.2022 - 04:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Suudi Arabistan, uzaya astronot gönderecek

    Suudi Arabistan, ekonomisini elden geçirme ve petrole olan bağımlılığını azaltma amacıyla bir dizi bilim ve teknoloji atılımı yapma kararı almıştı. Ülkenin 'Vizyon 2030 planı' kapsamında bilim ve teknolojiye yatırımlar da artış gösterdi.

    Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman tarafından desteklenen planda kadınların işgücüne katılımının güçlendirilmesi de yer alıyor.

    Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu

    Suudi Uzay Komisyonu yaptığı açıklamada, "Krallığın iddialı 2030 Vizyonunun ayrılmaz bir parçası olan Suudi Astronot Programı, insanlığa daha iyi hizmet etmek için Suudi astronotlarını uzaya gönderecek" ifadeleri yer aldı.

    Suudi Arabistan, uzaya astronot gönderecek #1

    Astronotlardan biri kadın olacak

    AA'nın haberine göre; Astronotlardan biri, Krallık için tarihi bir ilki temsil edecek olan Suudi bir kadın olacak.

    Uzaya seyahat eden ilk Suudi Arabistan vatandaşı, 1985'te NASA'nın Discovery misyonunun yedi kişilik mürettebatının bir parçası olan veliaht prensin üvey kardeşi ve bir hava kuvvetleri pilotu olan Suudi Arabistan Prensi Sultan bin Salman'dı.

    Suudi Arabistan, uzaya astronot gönderecek #2


    Turkey's Central Bank lowers policy rate to 12%
    Economy

    Turkey's Central Bank lowers policy rate to 12%

    Kağıthane'de apartman önünedeki park kavgası kamerada
    3. Sayfa

    Kağıthane'de apartman önünedeki park kavgası kamerada

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir