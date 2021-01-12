Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, otomobillerin olmadığı temiz bir şehir kuracak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, otomobillerin olmadığı temiz bir şehir kuracak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, otomobilin olmayacağı yüzde yüz temiz enerjiyle işleyen bir şehir kurmayı hedefliyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, The Line adlı projesini devlet televizyonundan canlı yayınla duyurdu.

Selman, ülkenin kuzeybatısında iklime zarar vermeyecek çevre dostu bir şehir kuracaklarını açıkladı. Bir milyon nüfuslu olması planlanan şehirde 380 bin kişilik istihdam yaratılacağını söyleyen bin Selman, kentte ayrıca yüzde yüz temiz enerji kullanılacağına dikkat çekti.

500 MİLYAR DOLARLIK DEV PROJE

The Line, Kızıldeniz'de inşa edilen 500 milyar dolarlık Neom adlı projenin bir parçası olacak. Bin Selman, 2017'de Suudi Arabistan'ın Ürdün ve Mısır sınırındaki Kızıldeniz bölgesinde Neom adlı bir ticaret ve yatırım merkezi kurulacağını ilan etmişti.

2025'TE TAMAMLANACAK

Yaklaşık 26 bin 500 kilometrekarelik alana inşa edilecek olan Neom projesinin 2025 yılında tamamlanması hedefleniyor.

The Line isimli projenin inşasına ise bu yılın ilk yarısında başlanacak. Kentin yapımında yüzde yüz temiz enerji kullanılması için yapay zeka teknolojisinden de faydalanılacak.

Araba kullanılmayacak olan kentte geniş yeşil alanlar olacak, ayrıca okul ve sağlık merkezleri inşa edilecek. Toplu ulaşım ise sadece yürüyerek 20 dakikadan fazla mesafeler için hizmet verecek.