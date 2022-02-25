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    Suudi Arabistan, WhatsApp'ta kırmızı kalp emojisi gönderenlere ceza verecek

    Suudi Arabistan, başkalarına 'kırmızı kalp' emojisi gönderen WhatsApp kullanıcılarını cezalandırmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 10:19
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    Suudi Arabistan, WhatsApp'ta kırmızı kalp emojisi gönderenlere ceza verecek

    Raporlara göre Suudi Arabistan, başkalarına 'kırmızı kalp' emojisi gönderen WhatsApp kullanıcılarını cezalandıracak.

    Suudi gazetesi Okaz'a göre, kırmızı kalp emojisi göndermekten suçlu bulunan kullanıcılar, iki yıla kadar hapis ve 100.000 SAR'a kadar (26 bin dolar) para cezası ile karşı karşıya kalacak.

    TACİZ SUÇU SAYILACAK

    Suudi Arabistan Dolandırıcılıkla Mücadele Derneği üyesi Moataz Kutbi, WhatsApp'ta 'kırmızı kalpler' göndermenin bir "taciz suçu" olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

    Her ne kadar ülkede kırmızı kalp emojisi tamamen yasaklanmasa da karşı taraf bir şikayette bulunduğunda bu emoji suç sayılacak.

    Suudi Dolandırıcılıkla Mücadele Derneği üyesi Kutubi,  ayrıca diğer kullanıcının onayı olmadan WhatsApp görüşmelerine katılmamayı da tavsiye etti.

    Taciz karşıtı politikanın, diğer cinsel imaları temsil eden emojileri de kapsadığı belirtiliyor. Tacizin devam etmesi halinde ise 5 yıla kadar hapis ve 75 bin dolar para cezası uygulanacak.

    whatsapp emoji


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