Suudi Arabistan'a Akıncı ihracatı ABD'de yankılandı: Buzkıran gibi ilerliyor Bayraktar Akıncı konusunda Riyad ile yapılan anlaşmanın önemine değinildi. Çin'den ve ABD'den rakiplere rağmen, sürecin kazananının Akıncı olduğu vurgulandı.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a resmi ziyareti sırasında heyetler arasında kritik anlaşmalara imza atıldı.

Varılan mutabakatlardan birini, savunma alanındaki ortaklık oluşturuyor.

Baykar ile Riyad arasında savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi imzalandı.

Buna göre Baykar, Bayraktar Akıncı ihracatı ile söz konusu iki alanda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ihracat anlaşmasını geçen hafta Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile gerçekleştirdi.

Şirket, Bayraktar Akıncı'nın Suudi Arabistan'da üretimi için Suudi Arabistan Askeri Sanayisi (SAMI) ile ortaklık kurdu.

Anlaşma, dünya çapında ses getirmeye devam ediyor. ABD’nin önde gelen savunma yayın organlarından Breaking Defense, sözleşmenin önemine ilişkin değerlendirmelere yer verdi.

"Baykar 'buzkıran' gibi ilerleyerek Türk savunma sanayisine yol açıyor"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yaptığı açıklamada, Baykar'ın "buzkıran" gibi ilerlediğini ve Türk savunma sanayisi firmaları için yol açtığını belirterek şunları söyledi:

İş birliği yaptığımız ortaklarımız Aselsan ve Roketsan da teknolojik kabiliyetlerine göre NCMS şirketiyle anlaşmalar yaptı.



Bu anlaşmalar sayesinde Türk savunma ve havacılık sanayisinde alt sistem üreten yüzlerce firma, bu alanda yeni iş birlikleriyle ihracat portföylerini genişletecek.

Teknoloji transferi gerçekleştirilecek

Yapılan son anlaşmayla birlikte Suudi Arabistan Askeri Sanayisi'nin Akıncı'nın parçalarının yerel olarak üretilmesine yardımcı olacağını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

Bu vesileyle uzun yıllardır yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarından elde ettiğimiz bilgi ve deneyimi aktararak teknoloji transferi de gerçekleştireceğiz.



Bu anlaşmaların Suudi Arabistan'ın teknoloji geliştirme ve üretimi yerelleştirmeyi hedefleyen Vizyon 2030 projesine de ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum.

Çinli ve ABD'li rakiplere rağmen kazanan Akıncı

Hem ihracat sözleşmesi hem de iş birliği anlaşması için büyük rakipler vardı. Özellikle Çin ve ABD’den rakipleri olmasına rağmen, sürecin kazananı Bayraktar Akıncı oldu. Çok önemli rakipleri geride bırakarak böyle bir projenin yürütücüsü olduk.



Türkiye ve Suudi Arabistan arasında güçlü ve stratejik bir iş birliği gerçekleşiyor. İki ülkenin göstereceği ortak çabaların bölgesel ve küresel istikrara da katkı sağlayacağına inanıyorum.

Şirket yapısında değişiklik olmayacak

Bayraktar, bazı medya kuruluşlarında iddia edildiği gibi Baykar'ın satıldığı veya buna yönelik bir süreç yürütüldüğünün doğru olmadığını vurgulayarak şöyle dedi:

Baykar daha önce nasılsa şimdi de aynı şekilde ilerlemeyi sürdürüyor. Şirket yapımızda ve iş anlayışımızda bir değişiklik gerçekleşmeyecek.

Üretim hızı ve kapasitesi artacak

Breaking Defense'in yazısında görüşlerine yer verilen uzmanlar, Baykar'ın imzaladığı anlaşmaların Türkiye ve Suudi Arabistan'ın savunma sanayileri arasında uzun vadeli bir ilişki oluşturacağını, bu durumun savunma sanayisi alanında Türkiye'nin diğer Körfez ülkeleriyle de iş birliğini artıracağını belirtti.

Uzmanlar ayrıca, Suudi Arabistan savunma sanayisiyle yapılan güç birliğinin, Baykar'ın Türk insansız hava çözümlerine yönelik artan talebi karşılamak için önem taşıyan üretim hızını ve kapasitesini de geliştireceğini vurguladı.