Suudi Arabistan'ın Cizan şehrinde iki hafta önce açılan "Robot Restoranı" adlı mekanda çalışan garsonlar, tamamen robotlardan oluşuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle artık robotlar hayatımızda daha sık yer almaya başladı. Birçok şirket, mağazalarında ve iş yerlerinde robotları kullanmaya başladı.

Daha önce, Japonya'da robot garsonların çalıştığı restoranlardan sizlere bahsetmiştik. Ancak bu sefer Suudi Arabistan'a gidiyoruz.

Cizan şehrinde iki hafta önce açılan "Robot Restoranı" adlı mekanda çalışan garsonlar, gelişmiş yapay zekaya sahip robotlardan oluşuyor.

Müşterilere Asya mutfağından lezzetli yemekler sunan şehir merkezindeki mekanda 6 robot çalışıyor.

Suudi Arabistan'ın robot restoranı açıldı - VİDEO

MÜŞTERİLERDEN YOĞUN İLGİ

Altında Rahim Ömer adlı mühendisin imzasının bulunduğu sistem, ilk başta koronavirüs pandemisiyle ortaya çıkan tehlikeyi azaltmak için hazırlanmıştı. Ancak bu teknolojik restoran, müşterilerin yoğun ilgisini çekmeyi başardı.

Robotlar, restoranın dört bir yanına yerleştirilen cihazlar sayesinde rahatça hareket edip ziyaretçilere yemeklerini ulaştırıyor.