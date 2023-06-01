Suudi Arabistanlı astronotlar Dünya'ya döndü ABD'li uzay şirketi "Axiom Space"in Suudi Arabistanlı astronotların da bulunduğu ikinci ticari uzay mekiği Ax-2, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dönüş yaptı.

AA & Ensonhaber

Suudi Arabistanlı astronotlar Ali Karni ve Rayyane Bernavi'nin bulunduğu uzay mekiği AX-2, geçtiğimiz hafta SpaceX tarafından başarılı bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti.

ABD'li uzay şirketi "Axiom Space"in Suudi Arabistanlı astronotların da bulunduğu ikinci ticari uzay mekiği Ax-2, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dönüş yaptı.

4 kişilik ekip, yaklaşık 12 saat süren yolcuğun ardından ABD'nin Florida eyaletine indi.

Ax-2 seferine, tecrübeli NASA astronotu Peggy Whitson (kaptan) ve Tennesseli iş insanı John Shoffner (pilot) ile Suudi Arabistanlı göğüs kanseri araştırmacısı Rayyane Bernavi ve Suudi savaş pilotu Ali Karni de özel astronot olarak yer aldı.

Suudi Arabistanlı ilk kadın

"Axiom Space" şirketinin ikinci ticari uçuşunda bulunan Bernavi, uzaya giden ilk Suudi Arabistanlı kadın oldu.

Yaklaşık 8 gün süren Ax-2 seferinde Bernavi ve Karni, uzay istasyonundaki mikro yer çekimi ortamına uygun kök hücre araştırması yaptı.

Araştırmacıların, uzay istasyonundaki laboratuvarın yer çekiminin olmaması nedeniyle bilimsel çalışmalarında daha iyi sonuçlar elde etmesini sağladığı belirtilirken, Bernavi ve Karni ikilisi toplamda 20 araştırma ve bilimsel proje üzerinde çalıştı.