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    Suudi Prens Talal, Twitter'ın hissedarı olmayı sürdürecek

    Prens Talal, platformdaki 1,89 milyar dolar değerindeki mevcut hisselerin transferinin gerçekleştirildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2022 - 15:25
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 15:29
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    Suudi Prens Talal, Twitter'ın hissedarı olmayı sürdürecek

    Suudi Arabistan Prensi Velid bin Talal, Twitter ile ilgili kararını duyurdu.

    Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldı.

    Bu kararın ardından, Twitter'da önemli paya sahip olan Prens Talal, Musk yönetimi altındaki platformda hisselerini tutmaya devam edeceğini açıkladı.

    1,89 milyar dolarlık hisselerin transferi tamamlandı

    Suudi Arabistan'daki Kraliyet Holding Şirketi (KHC) ve Suudi Prens Velid bin Talal'ın Özel Ofisi'nden yapılan açıklamada, Twitter'daki 1,89 milyar dolar değerindeki mevcut hisselerin, Musk'ın satın aldığı Twitter'a transfer işleminin tamamlandığı kaydedildi.

    Twitter'da Musk'tan sonra ikinci en büyük hissedar

    AA'nın aktardığına göre, açıklamada, "Prens ve KHC, Twitter'da Musk'tan sonra ikinci en büyük hissedar oldu." denildi.

    Prens Talal, söz konusu açıklamayı, Musk'ın "Kuş özgür" paylaşımını alıntılayarak yaptı.

    44 milyar dolarlık satın alma işlemi

    Elon Musk'ın, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirilmişti.

    Suudi Prens Talal, Twitter ın hissedarı olmayı sürdürecek #1

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