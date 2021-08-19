T-Mobile, 40 milyon müşterinin verilerini hackerlara kaptırdı

Dünyanın en büyük GSM operatörlerinden T-Mobile, siber saldırı sonucu 40 milyondan fazla müşterisinin kişisel verilerinin çalındığını duyurdu.

Son zamanlarda oldukça artan siber saldırılara bir yenisi daha eklendi. Dünyanın en büyük GSM operatörlerinden ABD'li T-Mobile, siber saldırıya uğradıklarını açıkladı.

40 milyondan fazla müşterisinin kişisel verilerinin çalındığını duyuran şirket, sistemlere yönelik saldırının son derece karmaşık olduğunu söyledi.

VERİLERİN ÇALINDIĞI DOĞRULANDI

Sunuculara yasa dışı şekilde giriş yapmak için kullanıldığı düşünülen erişim noktasının bulunduğu ve kapatıldığı belirtilen açıklamada, T-Mobile verilerine yetkisiz kişiler tarafından erişildiğinin doğrulandığı kaydedildi.

Çalınan dosyaların, T-Mobile'ın mevcut 7,8 milyon faturalı müşteri hesabına ait verileri de içerdiğine işaret edilen açıklamada, müşterilerin ad ve soyadları, doğum tarihleri, sosyal güvenlik numaraları ile ehliyet bilgilerine ulaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, çalınan dosyalarda yer alan verilerin müşterilere ait herhangi bir finansal bilgiyi, kredi kartı bilgisini, banka veya diğer ödeme bilgilerini içerdiğine dair hiçbir bulgu olmadığı aktarıldı.