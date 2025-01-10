Tanıtıma günler kala Samsung Galaxy S25 serisi ile ilgili daha fazla bilgi geldi

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Samsung, Galaxy S25 serisi hakkında yeni bilgiler paylaştı. Galaxy S25 Ultra'nın ekran boyutu ve ekran-gövde oranı, Galaxy S25 ve S25+'ın batarya kapasiteleri ve tüm modellerin RAM seçenekleri doğrulandı.

GALAXY S25 ULTRA

Galaxy S25 Ultra, 6,9 inçlik bir ekrana sahip olacak. Bu, Galaxy S24 Ultra'nın 6,8 inçlik ekranına göre küçük bir artış.

S25 Ultra'nın ekran-gövde oranı ise yüzde 91,4 olacak. Bu oran, S24 Ultra'nın yüzde 88,5'lik oranına göre daha yüksek.

GALAXY S25 VE S25+'IN BATARYALARI

Galaxy S25, 4.000 mAh batarya ve 25W hızlı şarj ile gelirken, Galaxy S25+ ise 4.900 mAh batarya ve 45W hızlı şarj ile donatılacak.

RAM SEÇENEKLERİ

Galaxy S25 serisinin tüm modellerinde 12 GB RAM standart olarak sunulacak. Galaxy S25 Ultra'nın 512 GB ve 1 TB depolama seçeneklerinde ise 16 GB RAM'e sahip olması bekleniyor.

DİĞER ÖZELLİKLER

Galaxy S25 serisi, Snapdragon 8 Elite işlemci ve Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle gelecek. Galaxy S25 Ultra, gelişmiş kamera özellikleriyle de dikkat çekecek.