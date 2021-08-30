Tanıtımı yapılmayan sahte Apple Watch Series 7 Çin'de satışa çıktı

Apple, eylül ayında yeni nesil akıllı saat modeli Apple Watch Series 7'yi tanıtmaya hazırlanırken, Çinliler şimdiden sahtesini piyasaya sürdü.

On yıllarda oldukça popüler hale gelen akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında öne çıkıyor.

Özellikle Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, eylül ayında yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 7 modeliyle de karşımıza çıkacak.

SAHTELERİ ÇİN'DE SATIŞTA

Apple henüz yeni Apple Watch Series 7'yi tanıtmasa da Çinliler, şimdiden yeni nesil düz tasarımlı akıllı saatin sahtelerini satmaya başladı bile.

Fotoğraflardaki cihazlar iPhone 12 tarzında yeni düz kenarlı bir kasaya sahip ve muhtemelen daha önce sızdırılan Apple Watch Series 7 CAD görüntüleri kullanılarak oluşturuldu.

Yeni çakma Apple Watch Series 7 modellerinin Çin'deki satış fiyatı ise 60 dolardan başlıyor.

EYLÜLDE TANITILACAK

Apple Watch Series 7 modellerinin, önümüzdeki eylül ayında iPhone 13 serisiyle birlikte tanıtılması ve satışa çıkması bekleniyor.

Düz kenarlı tasarım ve daha büyük bir ekranla karşımıza çıkacak yeni saatler, önceki modellere göre 1,7mm daha ince olacak. Digital Crown ve yandaki fiziksel tuşta ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak.