Tarih belli oldu: Poco F5 nisanda geliyor! POCO markasının merakla beklenen yeni akıllı telefonunu F5, nisan ayında görücüye çıkacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren ve genellikle fiyat/performans modellerine odaklanan POCO, özellikle X3 ve X3 Pro modelleriyle ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

POCO serisini geliştirmeye devam eden Çinli şirket, şimdi de POCO F5 modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

POCO markasının merakla beklenen yeni akıllı telefonunu F5'in 6 Nisan'da resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

POCO F5 özellikleri

POCO F5'in 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED QHD+ ekrana sahip olması bekleniyor.

12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı ile gelecek telefon, Snapdragon 7+ Gen 2 işlemcisinden güç alacak.

67W kablolu ve 30W kablosuz şarj desteğine sahip 5.500 mAh batarya ile gelmesi beklenen POCO F5 hakkında, önümüzdeki günlerde daha fazla özelliğin ortaya çıkması bekleniyor.