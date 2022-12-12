Petrol
75.5
-0.79%
Euro
19.692
0.29%
Dolar
18.6438
0.02%
Altın
1.074
-0.15%
Borsa
5212
4.14%
Bitcoin
321.329
-1.11%
BTXN Coin
4.99
-1.77%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Tarihin en pahalı iPhone'u 2023'te geliyor

    Tarihinin en pahalı iPhone'u olması beklenen iPhone 15 Ultra'nın fiyatı sızdırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 13:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tarihin en pahalı iPhone'u 2023'te geliyor

    ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

    Daha iPhone 14'ün tanıtılması üzerinden çok fazla zaman geçmedi, ancak şimdiden gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone 15 modelleriyle ilgili sızıntılar başladı.

    Tarihin en pahalı iPhone'u geliyor

    Tarihinin en pahalı iPhone'u olması beklenen iPhone 15 Ultra'nın fiyatı sızdırıdı. Yeni serinin en üst modeli olması beklenen iPhone 15 Ultra, 1.199 veya 1.299 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

    Böylece telefon, mevcut iPhone 14 Pro Max'ten 100 ya da 200 dolar daha pahalıya satılacak.

    iPhone 15 Ultra'nın serideki beşinci model mi olacağı, yoksa iPhone 15 Pro Max'in yerini mi alacağı henüz bilinmiyor.

    iphone


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Elektrikli Opel Corsa Türkiye’de satışta
    Otomobil

    Elektrikli Opel Corsa Türkiye’de satışta

    FIFA'dan olaylı Arjantin-Hollanda maçına soruşturma
    Dünya Kupası

    FIFA'dan olaylı Arjantin-Hollanda maçına soruşturma

    Görüş Bildir