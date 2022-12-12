Tarihin en pahalı iPhone'u 2023'te geliyor

Tarihinin en pahalı iPhone'u olması beklenen iPhone 15 Ultra'nın fiyatı sızdırıldı.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Daha iPhone 14'ün tanıtılması üzerinden çok fazla zaman geçmedi, ancak şimdiden gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone 15 modelleriyle ilgili sızıntılar başladı.

Tarihin en pahalı iPhone'u geliyor

Tarihinin en pahalı iPhone'u olması beklenen iPhone 15 Ultra'nın fiyatı sızdırıdı. Yeni serinin en üst modeli olması beklenen iPhone 15 Ultra, 1.199 veya 1.299 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

Böylece telefon, mevcut iPhone 14 Pro Max'ten 100 ya da 200 dolar daha pahalıya satılacak.

iPhone 15 Ultra'nın serideki beşinci model mi olacağı, yoksa iPhone 15 Pro Max'in yerini mi alacağı henüz bilinmiyor.