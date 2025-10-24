Tasarladığı drone ile dünya şampiyonu olan Kütahyalı lise öğrencisi, gösteri yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kütahya Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Doruk Cengiz, Dumlupınar Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen drone gösterisinde izleyicilerden tam not aldı.

"YARIŞMA GERÇEKTEN HEYECAN VERİCİYDİ"

Cengiz, gösteri hakkında şunları söyledi:

Bugün Dumlupınar Kapalı Spor Salonu’nda çok güzel bir yarışma düzenlendi. Yarışmayı izlemek gerçekten heyecan vericiydi. Gösteri de oldukça etkileyiciydi. Benim katıldığım yarışmalarda bunun çok daha fazlası oluyor çünkü birçok drone aynı anda yüksek hızlara ulaştığında heyecan bambaşka bir boyuta taşınıyor.

GELECEK HEDEFLERİ: BİRİNCİ OLMAK VE KATMA DEĞER SAĞLAMAK

Genç yarışmacı, drone yarışlarına ilginin artmasının Türkiye için önemine değinerek hedeflerini şöyle açıkladı:

Her yarışta birinci olmak ve ülkem için katma değer sağlamak istiyorum. Bu alana daha fazla kişi ilgi gösterirse, Türkiye havacılık alanında önemli başarılara imza atabilir. Ülkemiz bu konuda başarılı, ancak daha çok ilerlememiz gerekiyor.

İZLEYİCİLERİN MERAKI, CENGİZ'İ MUTLU ETTİ

Gösteri sırasında kendisine sorulan soruların ve izleyicilerin drone'a duyduğu ilginin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Cengiz, “Ne kadar çok kişi merak duyarsa, bizim için o kadar iyi olur.” dedi.

DÜNYA ŞAMPİYONU GENÇ YARIŞMACI

Doruk Cengiz, 4-10 Ekim tarihlerinde Kazakistan’da düzenlenen ve 70 yarışmacının katıldığı organizasyonda, sıfırdan yaptığı drone ile dünya birincisi olmuştu.