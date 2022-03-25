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    Tayland, Bitcoin ile ödeme yapmayı yasakladı

    Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, ülke içinde Bitcoin ile ödeme yapılmasının tamamen yasaklandığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 12:57
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 13:58
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    Tayland, Bitcoin ile ödeme yapmayı yasakladı

    Son dönemlerin popüler kripto parası Bitcoin, bazı ülkelerin radarında. Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden El Salvador'un aksine, temkinli yaklaşan ülkeler de var.

    Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kripto para birimlerini ve diğer dijital varlıkları ödeme aracı olarak kullanma yasağını resmi olarak duyurdu.

    1 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

    Yasak, 1 Nisan'da yürürlüğe girecek ve dijital varlık ödeme operatörlerine ay sonuna kadar süre verilecek.

    Düzenleyicilerin söylediğine göre, dijital varlıklar şaşırtıcı bir şekilde değişken fiyat dalgalanmalarına maruz kalıyor, hırsızlık veya veri sızıntısı riski altındalar ve kara para aklamada suçlulara yardımcı olabiliyor.

    Bu nedenle Tayland, bu tür varlıkların ödeme yöntemi olarak kullanmasına sıcak bakmıyor.

    Hükümet, ocak ayında Taylandlıların sahip olduğu dijital varlıkların değerinin 3.4 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

    Tayland, Bitcoin ile ödeme yapmayı yasakladı #1


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