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    Tayvan, Rusya'ya çip sevkiyatını durduruyor

    Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Rusya'ya yeni ambargo kararlarını duyuran ülkelere Tayvan da katılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 13:13
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    Tayvan, Rusya'ya çip sevkiyatını durduruyor

    2 yılı aşkındır devam eden koronavirüs salgını nedeniyle çip üretimi de olumsuz etkilendi. Çeşitli kısıtlamalar nedeniyle artan yarı iletken ihtiyacının karşılanması için üretici firmalar, yeni fabrikalar açmanın yollarını arıyor.

    Çip üretimi denince akla gelen ilk ülkelerden biri olan Tayvan, özellikle TSMC şirketi ile dikkat çekiyor.

    Tayvan'dan Rusya'ya yaptırım

    Dev üretim tesislerine ev sahipliği yapan Tayvan, Rusya'ya ve Beyaz Rusya'ya olan çip sevkiyatlarının durdurulacağını duyurdu.

    Rusya'nın bu yaptırımları atlatmasına engel olmak için yeni yüksek teknoloji ürünlerinin Belarus'tan da yasaklanacağını duyuran Tayvan yönetimi, ayrıca bu ülkelerin kendi çiplerini üretmeleri için gereken ekipman satışlarını da durduracak.

    Öte yandan, belirtilen iki bölgedeki şirketlerin artık mikroişlemciler ve hatta mikro devreler gibi belirli yarı iletken ürünlerini satın alması da zorlaşacak.

    Tayvan, Rusya ya çip sevkiyatını durduruyor #1


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