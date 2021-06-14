Tayvan'daki kuraklık, çip üretimini olumsuz etkileyecek

Uzmanlar, dünya çip üretiminin yarısından fazlasını karşılayan Tayvan'da görülen son 50 yılın en ağır kuraklığının çip üretimini olumsuz etkileyebileceğini söylüyor.

Son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları artarak devam ederken, başta otomotivde yaşanan kriz, tüketiciği elektroniğine de sıçradı.

Birçok çip üreticisi, tedarik sorunlarını çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyursa da sektör temsilcileri pek de umutlu konuşmuyor.

Üstelik son zamanlarda Tayvan'da yaşanan kuraklıklar da üretimdeki engelleri daha da artırıyor.

Uzmanlar, dünya çip üretiminin yarısından fazlasını karşılayan Tayvan'da görülen son 50 yılın en ağır kuraklığının çip üretimini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

SU KRİZİ ÇİP ÜRETİMİNİ ETKİLİYOR

Kuraklık, çip üretim sektörü liderlerinden Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi (TSMC) de dahil olmak üzere, çip üreticileri açısından büyük bir engel teşkil ediyor.

TSMC, çip üretiminde günde 156 bin ton su kullandığını açıkladı. Suyun yarı iletken olan çipi oluşturan çok sayıda metal katmanı temizlemek için kullanıldığı aktarılıyor.

Ulusal Tayvan Üniversitesi'nden elektrik mühendisi Jefferey Chiu, "Bir çipte milyarlarca transistör var ve tüm sinyalleri birbirine bağlamak için çok sayıda metal katmana ihtiyacımız var. Her işlem bittikten sonra yüzeyi tekrar tekrar (suyla) temizlememiz gerekiyor." dedi.

Tayvanlı yetkililer, kuraklık tedbirleri kapsamında musluk suyu tedarikinde sınırlamaya gitti. TSMC, halihazırda su taşımacılığı ve geri dönüşüm yöntemleriyle su kıtlığına çözüm bulmaya çalışıyor. Şirket, mevcut tedbirlerle üretimin şu ana kadar etkilenmediği bilgisini paylaştı.

KURAKLIK, ETKİSİNİ DAHA DA ARTIRACAK

Uzmanlar, kuraklığın gelecekte daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulunuyor. Academia Sinica'dan iklim araştırmacısı Hsu Huang-hsiung, iklim değişikliği sebebiyle gelecek yıllarda Tayvan'a daha az yağış düşmesinin beklendiğine, bunun da daha ağır kuraklıklara neden olabileceğine işaret etti.

Hsu, Tayvan'daki çip üretimini kuraklığın yanı sıra artan elektrik talebinden kaynaklanan kesintilerinden de olumsuz etkilediğini vurguladı ve daha fazla yenilenebilir enerjiye yatırım yapılması çağrısında bulundu.