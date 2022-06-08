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    Tayvanlı TSMC: Avrupa'da çip fabrikası kurma planımız yok

    Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Tayvanlı TSMC, şu anda Avrupa'da fabrika inşa etme planı olmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 11:44
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    Tayvanlı TSMC: Avrupa'da çip fabrikası kurma planımız yok

    Yıllardır devam eden koronavirüs salgını nedeniyle çip üretimi de olumsuz etkilendi. Geçen yılın başlarında otomotivde patlak veren ve ardından diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedarik sorunları, üretim bantlarında kesintilere yol açıyor.

    Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Tayvan merkezli TSMC, Apple'ın A serisi ve M serisi işlemcilerinin yanı sıra, AMD işlemcilerini üretmesiyle tanınıyor.

    Ekran kartları ve güç yönetimi için de çipler üreten TSMC, Singapur'da yeni bir fabrika açarak ülke dışına çıkacağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

    TSMC: Avrupa, planlarımız arasında yok

    Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avrupa'da fabrika kurmak için somut bir planı olmadığını söyledi

    Küresel yarı iletken sıkıntısı çeken birçok endüstri ile Tayvan ve Avrupa Birliği, geçen hafta üst düzey ticaret görüşmeleri yaptı.

    Tayvanlı TSMC: Avrupa da çip fabrikası kurma planımız yok #1

    Şubat ayında AB, Avrupa Çip Yasası'nı açıkladı ve Tayvan'ı Avrupa'nın birlikte çalışmak isteyeceği "benzer fikirlere sahip ortaklardan" biri olarak belirtti.

    Dünyanın en büyük sözleşmeli yonga üreticisi ve Asya'nın borsada işlem gören en değerli şirketi olan TSMC, bir yıl önce Almanya'ya yönelik potansiyel bir genişlemeyi gözden geçireceğini bildirse de o zamandan bu yana önemli bir ilerleme yaşanmadı.

    Şirketin yönetim Kurulu Başkanı Mark Liu, yıllık hissedarlar toplantısında yaptığı konuşmada, "Avrupa'da nispeten daha az müşterimiz var, ancak hala değerlendirme yapıyoruz ve hala somut planlarımız yok." dedi.

    TSMC, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çip fabrikalarına 12 milyar dolar harcayacağını ve küresel çip kıtlığını hafifletmeye yardımcı olmak için Japonya'da Sony ile ortak bir fabrika açacağını duyurmuştu.


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