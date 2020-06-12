Tek bir nokta ile YouTube reklamlarını devre dışı bırakın

Tek bir nokta ile YouTube reklamlarını devre dışı bırakın

YouTube videolarının URL adreslerine yerleştireceğiniz tek bir nokta ile reklamlar devre dışı bırakılabiliyor.

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, reklamlar sayesinde hem kendi kazanıyor, hem de kullanıcılarına kazandırıyor.

YouTube deneyimine reklamsız devam etmek isteyen kullanıcılar ise premium abonesi olup, aylık belirli bir ücret karşılığında reklamlardan kurtulabiliyor.

Ancak yeni keşfedilen bir açık, URL adresine yerleştirilen tek bir nokta ( . ) sayesinde reklamların devre dışı kalmasına neden oluyor.

TEK BİR NOKTA İLE REKLAMLARI KAPATMA

YouTube video URL kısmına ekleyeceğiniz tek bir nokta sayesinde reklamları kapatabilirsiniz.

Örneğin www.youtube.com/watch?v=AlBMubXA1i4 URL'sine sahip videoda reklamları kaıldırabilmek için ".com" kısmındna sonra nokta koymanız gerekiyor: www.youtube.com./watch?v=AlBMubXA

Eğer her video ile tek tek uğraşmak istemiyorsanız da youtube.com adresi yerine youtube.com. adresini tarayıcınıza yazıp siteyi reklamsız ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca bu yöntem sayesinde New York Times gibi sitelerin reklam sayfaları kolaylıkla aşılabiliyor.

Aslına bakacak olursak bu yöntem, YouTube veya URL yapısından kaynaklanan bir açık olduğundan illegal bir durum değil. Ayrıca şirketin en kısa zamanda bu açığı kapatması bekleniyor.