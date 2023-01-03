TEKNOFEST 2023 başvuruları için son 3 gün

TEKNOFEST 2023 kapsamında başvuru süreleri 5 Ocak'a kadar uzatılmış olan yarışmaların son başvuru tarihi yaklaşıyor.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji Festivali TEKNOFEST, her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisine ev sahipliği yapıyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarına yoğun başvuru talebi oluştu.

Başvuru süreleri uzatılan yarışmalar için de artık son tarihler yavaş yavaş gelmeye başladı.

TEKNOFEST başvuruları için son 3 gün

AA'nın haberine göre, 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023'te Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri ve Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmaları için son başvuru tarihi 5 Ocak 2023 saat 17.30 olarak belirlendi.

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına "www.teknofest.org" web sitesinden başvuru yapılabiliyor.

Cumhuriyetin 100. yılında İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST 2023'te 41 ana yarışma 102 alt kategoride gerçekleştirilecek.