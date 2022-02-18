TEKNOFEST dikey inişli roket yarışması başvuruları sürüyor

TEKNOFEST kapsamında ve dünyada ilk kez düzenlenen “Dikey İnişli Roket Yarışması” için başvurular devam ediyor.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji Festivali TEKNOFEST, geçtiğimiz yıl 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenmiş ve oldukça ilgi çekmişti. Şimdi ise gözler, bu yıl Samsun'da düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022'ye çevrildi.

Rotasını Karadeniz'e çeviren TEKNOFEST, her yıl yüz binlerce gencin başvuruda bulunduğu Türkiye'nin en büyük para ödüllü Teknoloji Yarışmaları'nı bu yıl 39'u ana yarışma olmak üzere 97 farklı kategoride düzenliyor.

DİKEY İNİŞLİ ROKET YARIŞMASI İLK OLACAK

TEKNOFEST kapsamında ve dünyada ilk kez düzenlenen “Dikey İnişli Roket Yarışması” için başvurular sürüyor.

Ülkemizin gelecek 10 yıldaki teknolojik ilerleme yol haritasında yer alan “Roket İtkili İniş Sistemleri” hakkında lisans ve yüksek lisans seviyesinde eğitim görmekte olan öğrencilerin bilgi edinmesini sağlamak ve gençlere farklı disiplinlerde bilgi ve tecrübeye sahip üyelerle takım halinde tasarım yapma yeteneğini kazandırmayı amaçlayan yarışma, TUBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenleniyor.

SON BAŞVURU 28 ŞUBAT

Yarışmada takımlardan, tasarlayacakları roketin yarışma komitesi tarafından sağlanacak olan havada askıda tutma sistemi ile adaptasyonunu sağlamaları ve roketin serbest bırakılmasının ardından, soğuk gaz itki sistemi kullanarak kontrollü şekilde yere inmesi bekleniyor. Yarışmaya başvurular 28 Şubat tarihine kadar yapılabiliyor.

TEKNOFEST yarışmaları kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmaya yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencileri ve ayrıca mezunları katılabiliyor.

TOPLAM 95 BİN TL ÖDÜL VAR

Yarışmaya katılan takımların 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Ankara’da yarışacağı Dikey İnişli Roket Yarışmasında birincilik ödülü 40 bin TL, ikincilik ödülü 30 bin TL ve üçüncülük ödülü 25 bin TL olarak belirlendi.

Yarışmada dereceye giren takımlar, ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022'de Samsun Çarşamba Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST’te alacak.