TEKNOFEST Girişim Yarışması başvurularının süresi uzatıldı TEKNOFEST Girişim Yarışması'na başvurular 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. İşte yarışmalardan son bilgiler.

AA

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

İstanbul’da nisan ayında 2 milyon 547 bin ziyaretçisi ile rekorlara imza atarak bilim, teknoloji ve uzayla dolu unutulmaz izler bırakan TEKNOFEST, 2023 yılının ikinci ve üçüncü durağında 30 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında Ankara’da, 27 Eylül-1 Ekim 2023 tarihlerinde ise İzmir’de yapılacak.

TEKNOFEST’te, Girişim Yarışması modeli ile 10 farklı temada yarışma kapsamında projelerin veya girişime dönüştürülmesi planlanan fikirlerin, girişim ekosistemine dahil edilmesi ve girişime dönüşmüş olanların da büyümesi hedefleniyor.

Başvurular uzatıldı

TEKNOFEST Girişim Yarışması'na başvurular 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Kimler katılabilecek

TEKNOFEST Girişim Yarışması'na, 2018 ile 2023 yılları arasında TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen yarışmalara başvurmuş lise, üniversite ve üzeri seviyedeki takımlar katılabilecek.

7 milyon TL'nin üzerinde ödül

TEKNOFEST yarışmacılarının girişim ekosistemine dahil olmaları, teknoloji yarışmalarında geliştirilen projelerin ticarileştirilerek topluma kazandırılması ve girişime dönüşen projeler ile Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlanmasının amaçlandığı yarışmada katılımcılara toplamda 7 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek.