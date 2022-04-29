Petrol
107.23
0.01%
Euro
15.53
-0.16%
Dolar
14.81
0.11%
Altın
902.48
0.22%
Borsa
2428
-0.94%
Bitcoin
592.692
1.53%
BTXN Coin
20.57
1.83%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 12 C

    TEKNOFEST Karadeniz'deki yarışmalara 500 binden fazla katılım

    TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde bu yıl 40 ana yarışma, 99 farklı kategoride düzenlenen yarışmalara 149 binin üzerinde takım, 500 binin üzerinde yarışmacı başvurdu.
    • AA
    • 29.04.2022 - 00:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TEKNOFEST Karadeniz'deki yarışmalara 500 binden fazla katılım

    TEKNOFEST açıklamasına göre, başvuru süreci devam eden yarışmaların da tamamlanmasıyla birlikte rekorunu tazeleyecek olan TEKNOFEST, Teknoloji Yarışmalarıyla 5. yılında da hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için mücadele eden gençlerin başarılı ve öz güvenli projelerine sahne olmaya devam ediyor.

    Her yıl katılımcı sayısı artıyor

    Her yıl bir önceki yıla göre katlanarak büyüyen bir ilgi, merak ve heyecanla takip edilen Teknoloji Yarışmaları 2018 yılında ilk kez düzenlenmiş ve 14 farklı kategorideki teknoloji yarışmalarına 4 bin 333 takım başvuruda bulunmuştu. 2019 yılında 19 farklı kategorideki teknoloji yarışmasına 17 bin takım, 2020 yılında da 21 teknoloji yarışmasına 20 bin 197 takım başvuru yapmıştı. 2021 yılında ise 35 farklı kategorideki teknoloji yarışmasına 45 bin takım başvuruda bulunmuş ve TEKNOFEST kendi rekorunu kırmıştı. Bu yıl ise hem teknoloji yarışması sayısı hem de yüzde 231 artış yaşanan ve henüz başvuru süreçleri tamamlanmayan yarışmalara rağmen TEKNOFEST, tüm zamanların en büyük başarısını elde etti.

    TEKNOFEST Karadeniz deki yarışmalara 500 binden fazla katılım #1

    Teknoloji meraklısı tüm gençler katılabiliyor

    TEKNOFEST Karadeniz kapsamında Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları arasında roketten otonom sistemlere, tarımdan su altı sistemlerine, insansız hava araçlarından yapay zekaya kadar teknolojinin her alanında yarışma bulunuyor. 2021 yılından farklı olarak bu yıl Hyperloop Geliştirme Yarışması, Dikey İnişli Roket Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmaları ve Çip Tasarım Yarışması ilk kez düzenleniyor. Teknoloji yarışmalarına ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviye ile mezun seviyesi dahil teknoloji meraklısı tüm gençler katılabiliyor.

    Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl 12 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği, TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 6 milyon TL'nin üzerinde ödül veriliyor.

    TEKNOFEST Karadeniz deki yarışmalara 500 binden fazla katılım #2

    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında milli mücadelenin başladığı şehir Samsun'da, Çarşamba Havalimanında düzenlenecek. Samsun merkezli olarak Karadeniz'de gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2022 heyecanına ortak olmak için birbirinden farklı teknoloji yarışmalarına "https://teknofest.org/tr/competitions/" adresinden başvurulabiliyor.


    İlginizi Çekebilir

    Eskişehir'de çiftçi dolandıran 4 kişi yakalandı
    3. Sayfa

    Eskişehir'de çiftçi dolandıran 4 kişi yakalandı

    2022 MasterChef jürisinde ayrılık
    Medya

    2022 MasterChef jürisinde ayrılık

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!
    Borsa Robot

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!

    Görüş Bildir