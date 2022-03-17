TEKNOFEST'e yurt dışından başvuru süresi uzatıldı

Ülkemiz gençlerinin yanı sıra, yurt dışından da yoğun talep gösterilen TEKNOFEST yarışmaları için yurt dışı başvuru süresinin uzatıldığını açıklandı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji Festivali TEKNOFEST, geçen yıl 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenmiş ve oldukça ilgi çekmişti.

Şimdi ise gözler, gelecek yıl Samsun'da düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022'ye çevrildi.

Rotasını Karadeniz'e çeviren TEKNOFEST, her yıl yüz binlerce gencin başvuruda bulunduğu Türkiye'nin en büyük para ödüllü Teknoloji Yarışmaları'nı bu yıl 39'u ana yarışma olmak üzere 97 farklı kategoride düzenliyor.

YURT DIŞI BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI

Bu yıl yarışmalara katılımın yine katlandığı TEKNOFEST’te yurt dışından gelen yoğun talep üzerine belirli yarışmaların başvuru tarihleri uzatıldı.

Yarışmalara yurt dışından katılmak isteyen gençler 31 Mart 2022 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

YURT DIŞI BAŞVURU TARİHİ 31 MART'A UZATILAN YARIŞMALAR

Roket Yarışması

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması

Uçan Araba Yarışması

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

Eğitim Teknolojileri Yarışması

Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması

Akıllı Ulaşım Yarışması

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

Tarım Teknolojileri Yarışması

Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması

Turizm Teknolojileri Yarışması

World Drone Cup · Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması

Robotik Yarışmalar

2021'DE 5 MİLYON TL ÖDÜL VERİLDİ

Geçen yıl Türkiye'nin 81 ilinden ve 111 ülkeden 44 bin 912 takım ile 200 binden fazla gencin başvuruda bulunduğu ve başvurular arasından 13 bin finalistin belirlendiği yarışmalarda, 12 milyon liralık malzeme desteğinin yanı sıra toplamda 5 milyon TL ödül verildi.

2021 yılından farklı olarak bu yıl Hyperloop Geliştirme Yarışması, Dikey İnişli Roket Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması ve Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmaları ilk kez düzenleniyor.

30 AĞUSTOS'TA SAMSUN'DA BAŞLIYOR

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Milli Mücadele'nin başladığı şehir Samsun'da, Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek.