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- TEKNOFEST'e yurt dışından başvuru süresi uzatıldı
TEKNOFEST'e yurt dışından başvuru süresi uzatıldı
- Haber Merkezi
- 17.03.2022 - 10:35
- Güncelleme : 17.03.2022 - 11:29
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji Festivali TEKNOFEST, geçen yıl 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenmiş ve oldukça ilgi çekmişti.
Şimdi ise gözler, gelecek yıl Samsun'da düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022'ye çevrildi.
Rotasını Karadeniz'e çeviren TEKNOFEST, her yıl yüz binlerce gencin başvuruda bulunduğu Türkiye'nin en büyük para ödüllü Teknoloji Yarışmaları'nı bu yıl 39'u ana yarışma olmak üzere 97 farklı kategoride düzenliyor.
YURT DIŞI BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI
Bu yıl yarışmalara katılımın yine katlandığı TEKNOFEST’te yurt dışından gelen yoğun talep üzerine belirli yarışmaların başvuru tarihleri uzatıldı.
Yarışmalara yurt dışından katılmak isteyen gençler 31 Mart 2022 tarihine kadar başvuru yapabilecek.
YURT DIŞI BAŞVURU TARİHİ 31 MART'A UZATILAN YARIŞMALAR
- Roket Yarışması
- İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
- Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması
- Uçan Araba Yarışması
- İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
- Eğitim Teknolojileri Yarışması
- Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması
- Akıllı Ulaşım Yarışması
- Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
- Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması
- Tarım Teknolojileri Yarışması
- Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması
- Turizm Teknolojileri Yarışması
- World Drone Cup · Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması
- Robotik Yarışmalar
2021'DE 5 MİLYON TL ÖDÜL VERİLDİ
Geçen yıl Türkiye'nin 81 ilinden ve 111 ülkeden 44 bin 912 takım ile 200 binden fazla gencin başvuruda bulunduğu ve başvurular arasından 13 bin finalistin belirlendiği yarışmalarda, 12 milyon liralık malzeme desteğinin yanı sıra toplamda 5 milyon TL ödül verildi.
2021 yılından farklı olarak bu yıl Hyperloop Geliştirme Yarışması, Dikey İnişli Roket Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması ve Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmaları ilk kez düzenleniyor.
30 AĞUSTOS'TA SAMSUN'DA BAŞLIYOR
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Milli Mücadele'nin başladığı şehir Samsun'da, Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek.