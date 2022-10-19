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    Teknoloji devi Microsoft, çalışanlarını işten çıkarıyor

    Daha önce işten çıkarmalara başlayacağını duyuran Microsoft, kararını uygulamaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 10:37
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    Teknoloji devi Microsoft, çalışanlarını işten çıkarıyor

    Yüksek enflasyon ve küresel ekonominin bir resesyonla karşı karşıya olduğuna dair artan endişeler, bilişim sektörüne büyük darbe vurdu.

    Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, dev teknoloji şirketlerini de etkiliyor. Daha önce;  Google, Meta, Apple ve Tesla gibi dev şirketler çalışan sayısını azaltma kararı almıştı.

    Daha önce işten çıkarmalara başlayacağını duyuran Microsoft da ilk adımını attı ve kararını uygulamaya başladı.

    Bu hafta başlayan işten çıkarmaların sayısı hakkında bir rakam verilmedi ve daha önce açıklanan planların parçası olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

    Bin kişi işten çıkacak

    Ancak ABD merkezli kaynaklar, Microsoft'un yaklaşık 1000 çalışanıyla yollarını ayıracağını söylüyor.

    micrsoft


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