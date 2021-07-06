Teknoloji devlerinden Hong Kong yasalarına tepki: Hizmeti durdururuz

ABD merkezli teknoloji devleri Facebook, Google ve Twitter, Hong Kong'da gündeme gelen veri gizliliği ve veri koruma yasalarının değişmesine tepki gösterdi.

Hong Kong’ta 2019 yılında Çin karşıtı gösterilerin ardından Hong Kong - Pekin hattında gerilim tırmanmış ve kişisel verilerin ve dijital verilerin paylaşılabilmesinin önünü açan yasa gündeme gelmişti.

ABD'li teknoloji devleri Facebook, Google ve Twitter ise kişisel verilerin paylaşılabilmesini sağlayan bu yasadan oldukça rahatsız.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Hong Kong’ta veri gizliliği ve güvenliği ile ilgili yasaların değişmesinin gündeme gelmesiyle, teknoloji devlerinin ayağa kalktığını duyurdu.

HONG KONG'A TEHDİT

Gazete; Facebook, Google ve Twitter’ın Hong Kong yönetimine bir mektup aracılığıyla uyarıda bulunduğu ve veri koruma yasalarının değişmesi durumunda Hong Kong’ta hizmetlerini durdurma tehdidinde bulunduğunu yazdı.

Google, Facebook, Twitter, Apple ve LınkedIn gibi şirketleri barındıran Asya İnternet Koalisyonu da haziran ayında gizlilik yasasındaki değişiklik ihtimaline karşı Hong Kong'u uyarmıştı.



