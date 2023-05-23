Teknoloji dünyasında son 5 ayda 200 bin kişi işten çıkartıldı Teknoloji sektöründe işten çıkarmalar devam ediyor. Yapılan araştırmaya göre, son 5 ayda işten çıkartılanların sayısı 200 bini buldu.

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Ülkeleri etkisi altına alan enerji krizi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok şirket, 2022 yılında işten çıkarma politikalarına başvurdu.

Bazı işverenlerin, yaklaşan zorlu ekonomik döneme hazırlanmak için iş gücünü küçültmesiyle, yeni yılda da işten çıkarma akımı tüm hızıyla devam ediyor.

Son 5 ayda 200 bin kişi işten çıktı

Yapılan araştırmaya göre, son 5 ayda işten çıkartılanların sayısı 200 bini buldu.

Son bir buçuk yılda ise yaklaşık 360 bin çalışan işten çıkarıldı ve önümüzdeki aylarda bu durumun devam etmesi bekleniyor.

Analistler, satış büyümesinin yavaşladığı bir dönemde marjları desteklemek ve yatırımcı endişelerini yatıştırmak isteyen büyük ABD teknoloji firmalarının, önümüzdeki birkaç ay boyunca daha fazla kişiyi işten çıkarmasını bekliyor.