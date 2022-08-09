Teknoloji şirketleri işe alımları yavaşlatıyor

AMD, Intel ve Nvidia yılın ikinci yarısında işe alımları yavaşlatmaya başladı.

Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, dev teknoloji şirketlerini de etkiliyor. Bu nedenle birçok dev şirket, işe alımları yavaşlatma politikasını benimsiyor.

Örneğin Apple, olası bir ekonomik gerilemeyle başa çıkmak için bazı birimlerde gelecek yıl işe alım ve harcama büyümesini yavaşlatmayı planlıyor.

Dünyanın en değerli şirketi olan Apple, böylece daha önce işe alımları yavaşlatma kararı alan Google, Meta ve Tesla gibi ABD şirketleri arasına katıldı.

Çip üreticilerinde de durum aynı

Geçen yıl rekor gelir elde eden çip üreticileri, bu yıl durgunluğa girerken ilk etkili tedbir olarak işe alımları azaltmaya başladı.

Örneğin ikinci çeyrekte rekor gelir elde eden AMD, işe alımları yüzde 4 oranında azalttı.

Ekran kartı üreticisi Nvidia, en çok alımları düşüren firma olarak kayıtlara geçti. Intel ise benzer bir karar alarak açık iş ilanlarının sayısını azaltmaya başladı.