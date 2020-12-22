Teknoloji şirketleri, Kazakistan’ın vatandaşlarını izlemesine karşı çıktı

Ülkedeki cihazlara kök sertifika yerleştirmek ve bu sayede tüm internet trafiğini takip etmek isteyen Kazakistan, teknoloji şirketlerinin tepkisiyle karşılaştı.

Son yıllarda akıllı telefonlar başta olmak üzere birçok akıllı cihaz, artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Ancak bu durum, çeşitli gizlilik problemleriyle karşı karşıya kalmamıza neden oluyor.

Örneğin Çin başta olmak üzere, vatandaşların mobil cihazlarını adım adım takip eden ve katı kuralları olan devletler bulunuyor. Kazakistan da bu devletlerden bir tanesi.

Kazakistan, geçtiğimiz yıllarda internet bağlantısına sahip tüm cihazlara uygulama yükleyerek, vatandaşları takip altına almak istemiş, ancak ülkede faaliyet gösteren teknoloji şirketleri bu duruma karşı çıkmıştı.





YENİDEN DEVREYE ALINABİLİR

Kazakistan, yıllar önce uygulamak istediği, ancak başarılı olamadığı izleme ağını bugünlerde yeniden kurmak istiyor.

Vatandaşların internet bağlantılı cihazlarına ulusal güvenlik sertifikası yerleştirmek isteyen hükümet, böylece her türlü trafiği de izleyebilecek.

PLATFORMLARA ERİŞİM YASAĞI

Ülkedeki internet sağlayıcıları, müşterilerinden bu sertifikayı mutlaka kurmaları gerektiğini, aksi takdirde yurt dışı hiçbir siteye erişemeyeceklerini belirtiyor. Kısacası takip edilmek istemeyenler; Facebook, Google, Netflix gibi platformlara erişim şansını kaybedecek.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ KARŞI ÇIKTI

Apple, Google, Microsoft ve Mozilla, trafiğin izlenmesine şiddetle karşı çıkıyor. Teknoloji devleri, kullanıcıların sertifika kurmamasını ve VPN üzerinden yabancı sitelere ulaşmasını tavsiye ediyor.