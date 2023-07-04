Teknoloji şirketleri, son 40 yılın en iyi dönemini geçiriyor Nasdaq, yılın ilk altı ayında yüzde 32'lik bir artış göstererek, teknoloji ağırlıklı endeksin 1983'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığını açıkladı.

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Koronavirüs pandemisi ile birlikte yükselişe geçen teknoloji şirketleri, günümüzde de hızla değer kazanmaya devam ediyor.

ABD’nin en çok takip edilen üç borsa endeksinden birisi olan Nasdaq'da teknoloji indeksleri, yılın ilk altı ayında yüzde 32'lik bir artış göstererek,1983'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Söz konusu başarının, küresel ekonomik sorunlar nedeniyle teknoloji şirketlerinin binlerce çalışanla yollarını ayırdığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

Teknoloji şirketlerinin hisseleri ne durumda

Geçen yıl büyük darbe alan Meta ve Tesla, 2023'te şimdiye kadar iki kattan fazla değer kazandı.

Google'ın çatı şirketi Alphabet, 2022'de yüzde 39 düştükten sonra yüzde 36 yükselmeyi başardı.

2023 yılının başlarında bir anda ilgi görmeye başlayan yapay zeka, teknoloji dünyasına hayat verdi.

Yapay zeka yongaları üreten Nvidia’nın hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 190 artarak 30 yıllık şirketin piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine çıkardı.

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