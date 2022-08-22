Teknoloji şirketlerinin saniyede kazandıkları para

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin saniyede kaç para kazandığını gösteren araştırma sonuçlarına yakından bakıyoruz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket zor durumda kalırken, teknoloji devleri kazançlarına kazanç kattı.

Örneğin evlerine kapanmak zorunda kalan milyonlarca insan, e-ticaret sitelerine yönelirken, Amazon gibi devlerin hisselerinde de artış yaşandı.

Günümüzde ise küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, dev teknoloji şirketlerini zor durumda bıraktı.

Ancak yine de Apple, Microsoft, Google, Facebook ve Amazon gibi markalar, hâla oldukça yüksek gelir elde ediyor.

Teknoloji şirketleri, saniyede ne kadar para kazanıyor

Tipalti tarafından yürütülen yeni araştırmada, en tanınmış 50 şirketinin yıllık kâr rakamları incelendi.

Yayınlanan göre Apple, tam zamanlı işlerde çalışan birçok Amerikalının bir hafta içinde kazandığından daha fazla parayı bir saniyede kazanıyor.

Zirvede Apple var

Rapora göre Apple, şu anda günde 151 milyon dolar, saatte 6.3 milyon dolar, dakikada 105 bin dolar ve saniyede 1752 dolar kazanarak zirvede yer alıyor. Örneğin siz bu haberi okurken, Apple'ın kasasına on binlerce dolar çoktan girdi.

Listenin ikinci sırasında yer alan Microsoft ise saniyede 1244 dolar kazanarak Apple'ın hemen arkasında yer alıyor. ABD'li şirketin günlük kazancı ise 107 milyon dolar seviyesinde.

Bir başka ABD merkezli şirket Google, günde 94 milyon dolar ve saniyede 1089 dolarlık geliriyle üçüncü sırada kendine yer buluyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, saniyede 586 dolarlık kazançla altıncı sırada yer alırken, Amazon ise saniyede 367 dolar kazanarak 10. sırada kendine yer buluyor.