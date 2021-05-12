Teksaslı köylüler: Elon Musk her şeyin sahibi gibi davranıyor

Teksaslı köylüler: Elon Musk her şeyin sahibi gibi davranıyor

SpaceX tesisinin yer aldığı Teksas'ta yerel halk, şirketin CEO'su Elon Musk'tan şikayetçi. Köylüler, Musk'ın her şeye sahipmiş gibi davrandığını düşünüyor.

ABD'li uzay şirketi SpaceX'in tesisinin yer aldığı Teksas'taki yerel halk, şirketin CEO'su Elon Musk hakkında pek de iyi şeyler söylemiyor.

Boca Chica köylüleri, Musk'ın Starship roketlerini denemek için kullandığı alanda "her şeyin sahibiymiş gibi davrandığını" söylüyor.

SpaceX, Boca Chica'da en az 112 parsel arazi satın aldı. Ancak köyde firmayla anlaşmaya yanaşmayan 14 kişi bulunuyor.

Bu kişilerden 7'si, mülklerini firmaya satmak için teklif edilenden daha fazla para istiyor. Ancak SpaceX'in üst düzey finans direktörü David Finlay'in, evini satmayı reddenler hakkında farklı bir yol izleyeceklerini söylediği iddia ediliyor.

Wall Street Journal'a konuşan Cheryl Stevens isimli bir köy sakini, "Siz ve eviniz de dahil olmak üzere her şeyin sahibiymiş gibi davranıyorlar." ifadelerini kullandı

FIRLATMALAR KÖYE ZARAR VERİYOR

Stevens, geçen yıl ekim ayında evini şirkete sattığını, çünkü artık fırlatma sahasının yakınında yaşayamadığını söylüyor.

Bölgede kalan köylüler, fırlatmalar planlandığı gibi gitmediğinde kırık camlar ve roket enkazıyla karşı karşıya kaldıklarını, çalıların da yandığını bildiriyor.

SpaceX, roket fırlatmaları esnasında köylüleri civardaki South Padre Adası'nda otellere yerleştirmeyi teklif etse de köylüler, 64 kilometrelik bu yolculuğun masraflarını kendileri karşılamak zorunda kalıyor.

SPACEX YOLLARI DA KAPATIYOR

Bölge sakinleri, köye tek ulaşımı sağlayan karayolunu SpaceX'in kafasına göre kapatmasından da şikayetçi.

Köylülere göre, söz konusu yolun kapatılması 13 kilometrelik plaja, Ulusal Yaban Hayatı Sığınağı'na ve bir eyalet parkındaki araziye erişimi engelliyor.

Köy halkı, mülklerini terk etmelerini sağlamak için yerel yönetimin SpaceX'le iş birliği içinde hareket ettiğini düşünüyor.