Teksas'taki kötü hava koşulları, Samsung'un üretimini durdurdu

Teksas'ı olumsuz etkileyen ağır hava şartları nedeniyle Samsung, 300mm yonga plakası üretimini geçici bir süre durdurma kararı aldı.

Son günlerde ABD'de etkili olan kar fırtınaları ve dondurucu soğuklar, özellikle Teksas'ta hayatı durma noktasına getirdi.

Ağır hava şartları nedeniyle bölgede elektrik arızaları ve ulaşım sorunları yaşanırken, ABD Başkanı Joe Biden "büyük felaket" ilan etti.

SAMSUNG, ÜRETİMİ DURDURDU

Bölgede yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle yonga üreticileri oldukça zor durumda kaldı. Güney Koreli üretici Samsung'un büyük yatırımlarla kurduğu Teksas'taki S2 yonga döküm fabrikası, üretimi durdurmak zorunda kaldı.

Teksas'taki elektrik şirketi, bölgede üretim yapan teknoloji devlerini uyararak artan enerji ihtiyacı nedeniyle üretime ara vermelerini istedi. Bu çağrıya Samsung ile birlikte, Infineon ve NXP gibi şirketler de katıldı.

FİYATLARI ETKİLEYEBİLİR

Samsung, Teksas'taki tesisinde 11nm ve 65nm arasında yonga döküm işlemlerini gerçekleştiriyordu. Ayrıca dünya genelindeki 300mm plaka üretiminin yüzde 5’i de yine bu tesiste yapılıyor.

Daha çok modem, otomobil sistemleri ve SSD kontrolcüler için yonga üretilen tesiste uzun bir süre üretim gerçekleşmezse, sektörde kısa süreli fiyat artışı da yaşanabilir.