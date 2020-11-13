Telefon fiyatlarına son 1 yılda yüzde 72 zam geldi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ortalama telefon fiyatlarında son 1 yılda yüzde 72 oranında artış meydana geldi.

Son aylarda dolar kurunun yükselmesi ve koronavirüsün getirdiği ekonomik etkiler sonucunda ülkemizde satılan elektronik ürünlerin fiyatları tavan yapmış durumda.

Ortalama bilgisayar fiyatlarında son 1 yılda yüzde 80,7 oranında artış meydana geldiğini geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık.

TELEFONLARA YÜZDE 72 ZAM

Benzer bir fiyat artışı akıllı telefon pazarında da yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre Aralık 2019’da ortalama bir cep telefonu fiyatı fiyatı 2 bin 213 TL iken, söz konusu fiyat Ekim 2020’ye kadar yüzde 72 oranında arttı ve 3 bin 809 TL’ye yükseldi.

TELEFONLARDAN ALINAN VERGİLER

Halihazırda cep telefonlarında ÖTV oranı vergi matrahı 640 TL’ye kadar olanlar cihazlar için yüzde 25, 640-1500 TL arası olan cihazlar için yüzde 40 ve 1500 TL’nin üzerindeki cihazlar için ise yüzde 50 olarak uygulanıyor.

KDV oranı yüzde 18 olan telefonlar, ayrıca yüzde 10 oranında da TRT bandrol ücretine tabi tutuluyor. Cep telefonlarından ayrıca yüzde 1 de Kültür ve Turizm Bakanlığı vergisi alınıyor.

TELEFON İTHALATINDA DA ARTIŞ VAR

TÜİK verilerine göre 2020’nin ocak-eylül döneminde telefon ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 oranında artarak 1 milyar 430 milyon dolara çıktı. Telefon ihracatımız ise aynı dönemde yüzde 81 düşerek 5.4 milyon dolara geriledi.

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