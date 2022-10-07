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    Telefon konuşmalarınızı dinleyebilen casus yazılım: RatMilad

    Android telefonlarda, kullanıcıların telefon konuşmasını dinleyebilen ve dosyalarına erişebilen RatMilad adlı kötü amaçlı yazılım tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2022 - 09:55
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    Telefon konuşmalarınızı dinleyebilen casus yazılım: RatMilad

    Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.

    Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

    Siber güvenlik uzmanları, Android telefonlarda, kullanıcıların telefon konuşmasını dinleyebilen ve dosyalarına erişebilen RatMilad adlı kötü amaçlı yazılım buldu.

    Konuşmaları dinliyor

    RatMilad, kurbanından büyük miktarda veri çalarak ve konuşmaları dinleyerek özellikle Orta Doğu'daki Android kullanıcılarını hedef alıyor.

    google

    NumRent ve Text Me olarak bilinen sahte bir telefon sahtekarlığı uygulaması aracılığıyla yayılan zararlı yazılım, kendini gizleyerek kullanıcılardan veri toplamaya başlıyor.

    Eğer Android kullanıcısıysanız, Google Play Protect güvenlik seçeneğini açtığınızda, uygulamalar otomatik olarak kaldırılıyor.


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