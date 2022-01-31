Telefon pazarından çekilen LG, tarihinin en yüksek yıllık gelirini elde etti

Telefon pazarından çekilen LG, tarihinin en yüksek yıllık gelirini elde etti

LG Electronics, tarihinin en yüksek yıllık gelirini elde ettiğini duyurdu. Bu rekorda, televizyonların payı oldukça fazla.

Bir zamanlar akıllı telefon pazarında oldukça iyi işler çıkaran Güney Koreli üretici LG, daha sonra Çinli rakipleriyle baş edemedi ve her geçen gün popülerliğini kaybetti.

Güney Koreli teknoloji devi LG Electronics, son yıllarda kaydettiği zararlardan dolayı akıllı telefon piyasasından tamamen çekildiğini bu yılın başlarında açıklamıştı.

Bu kararın alınmasındaki en büyük neden ise, şirketin mobil telefon bölümünün son 6 yılda toplamda 4.5 milyar dolar zarar etmesi oldu.

LG, 2021'İ REKORLA KAPATTI

LG Electronics, güçlü performansını 2021'de de sürdürerek 74.72 trilyon KRW (63,16 milyar ABD Doları) satışla tarihinin en yüksek yıllık gelirini elde etti.

2020'ye göre yüzde 28,7'lik bu artıştaki en büyük pay, üst segment beyaz eşya ve OLED TV modellerine ait.

Öte yandan, şirketin 3,86 trilyon KRW (3,27 milyar ABD Doları) olan işletme karı, önceki yıla göre yüzde 1 düşerek fazla değişmedi.