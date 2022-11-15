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    Telefonları yasa dışı takip eden Google'a 392 milyon dolar ceza

    Google, yasa dışı bir şekilde insanları izlediği ve gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle ceza ödeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 10:51
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    Telefonları yasa dışı takip eden Google'a 392 milyon dolar ceza

    Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunlarıyla karşı karşıya kalan ve milyonlarca dolar ceza ödeyen Google, bu sefer de kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle yeni bir ceza ile karşı karşıya.

    Kullanıcıların izin vermemesine rağmen yasa dışı bir şekilde insanları izlediği ve gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle, internet arama motoru Google'ı da bünyesinde barındıran Alphabet şirketine 2020'de dava açılmıştı.

    ABD'de açılan davada kullanıcıların, web ve uygulama etkinliklerini kapatmış olmalarına rağmen izlendiğinin, nereye gittiğinin, nelere baktığının takip edildiği ve federal telekom yasasının ihlal edildiği iddia edildi.

    Google, 392 milyon dolar ödeyecek

    Michigan Başsavcılığı, dünyanın en çok kullanılan internet arama motoru Google'ın, kullanıcıların konumlarını yasa dışı olarak izlediği yönündeki suçlamalar üzerine açılan soruşturma kapsamında ABD genelinde 40 eyalete 391,5 milyon dolar ödeyeceğini bildirdi.

    google

    Yetkililer, Google'ın konum takibinin ne zaman gerçekleştiği konusunda tüketicilere karşı daha şeffaf olması ve kullanıcılara özel bir web sayfasında konum takibi verileri hakkında ayrıntılı bilgi vermesi gerektiğini bildirdi.

    Arizona eyaleti de Google'a karşı benzer bir dava açmış ve Ekim 2022'de 85 milyon dolar karşılığında şirketle anlaşmaya varmıştı.

    Teksas, Indiana, Washington eyaleti ve Columbia Bölgesi de kullanıcıların gizliliğini ihlal eden, aldatıcı konum izleme uygulamaları nedeniyle ocak ayında Google'a dava açmıştı.


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