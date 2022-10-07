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    Telefonları yasa dışı takip eden Google'a 85 milyon dolar ceza

    Google, yasa dışı bir şekilde insanları izlediği ve gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle ceza ödeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2022 - 13:53
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    Telefonları yasa dışı takip eden Google'a 85 milyon dolar ceza

    Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunlarıyla karşı karşıya kalan ve milyonlarca dolar ceza ödeyen Google, bu sefer de kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle yeni bir ceza ile karşı karşıya.

    Kullanıcıların izin vermemesine rağmen yasa dışı bir şekilde insanları izlediği ve gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle, internet arama motoru Google'ı da bünyesinde barındıran Alphabet şirketine 2020'de dava açılmıştı.

    ABD'de açılan davada kullanıcıların, web ve uygulama etkinliklerini kapatmış olmalarına rağmen izlendiğinin, nereye gittiğinin, nelere baktığının takip edildiği ve federal telekom yasasının ihlal edildiği iddia edildi.

    Google, 85 milyon dolar ödeyecek

    Google, 2020 tarihli davayı çözmek için Arizona eyaletine 85 milyon dolar ödeyecek.

    Yetkililer, Google'ın konum bilgilerini milyarlarca dolarlık kârla reklam satmak için kullandığını ve anlaşma parasının büyük kısmının eyaletteki genel bir fona gideceğini söyledi.

    google


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